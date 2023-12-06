В Казани планируют создать систему городских марин и яхт-клуб

Шесть марин предлагают расположить у ЖК "Ричмонд", "Ак Барс арены", Национальной библиотеки Татарстана, центра семьи "Казан", на улице Портовой, а также у "Ривьеры"

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Систему городских марин, гостевых стоянок и яхт-клуб планируют создать на реке Казанке в столице Татарстана. Концепцию развития водной инфраструктуры Казани представили на архитектурно-строительном форуме "Казаныш".

"Сейчас инфраструктура для маломерных судов существует только на Волге, на реке Казанке в черте города для них всего один причал. Эту ситуацию планируется в корне изменить, создав 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре: 11 городских марин, 1 городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на реке Казанке. Для реализации этой программы Казань будет привлекать средства инвесторов", - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Шесть марин предлагают расположить у ЖК "Ричмонд", "Ак Барс арены", Национальной библиотеки Татарстана, центра семьи "Казан", на улице Портовой, а также у "Ривьеры".

Отмечается, что у центра семьи "Казан" планируется создать 50 швартовочных мест для маломерных судов длиной до 8 метров. "Для этого потребуется организация подхода к береговой линии, подвод сетей (электроснабжение, водоснабжение), установка понтонов для швартовки маломерных судов и проведение работ по углублению дна. Подобный объем работ планируется провести и на остальных пяти локациях, разница только в деталях", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается обустроить две туристические марины "Займище" и "Щурячий" у трассы М-7. В первой запланировано создание 250, а во второй - 150 швартовочных мест для маломерных судов длинной до 12 метров.

"Также в черте города планируется создание объектов водных видов спорта. Для этого будут обстраивать спуски к воде, устанавливать понтоны, подводить сети, а также построят павильоны для сезонного использования", - сообщает пресс-служба.

Проектом предусмотрено создание сети гостевых стоянок с поминутной оплатой швартовки. Их в частности планируется создать у парка "Манзара", экстрим-парка "Урам", у Кремлевской набережной. "Зеленые стоянки", рассчитанные в первую очередь на пользователей байдарок, каяков, небольших лодок, планируют разместить в пяти локациях на реке Казанка: у трассы М-7, п. Щербаково, Большие Дербышки, Борисоглебское и Савиновский парк", - говорится в сообщении.

Яхт-клуб и кластер

"Главный городской яхт-клуб "Локомотив" с мариной на 450 швартованных мест планируют создать на одноименном полуострове в Вахитовском районе. В районе яхт-клуба планируется благоустройство 2,3 км набережной и строительство общественного здания площадью 2 500 кв. м", - сообщает пресс-служба.

Для зимнего хранения и технического обслуживания судов в проекте предусмотрено создание судостроительного кластера. Станцию хранения и технического обслуживания планируют разместить у поселка Победилово. Там же возможно размещение производства лодок различного класса.

"Планируется, что реализация этой концепции сделает Казань Поволжским центром водного туризма. В индустрии сервисного обслуживания флота появятся новые рабочие места. В ходе работ будет благоустроено 12,2 км береговой полосы и обустроено 1 450 современных швартовых мест", - говорится в сообщении.

Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш" проходит в Казани с 5 по 7 декабря. Он предваряет саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. В урбанистическом конгрессе принимают участие иностранные делегаты, в том числе мэры городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты.