В Тобольске разместят люки с крышками с изображением сибирской монеты "денга"

Монета чеканилась в Сибири в XVIII веке

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Канализационные люки с крышками с изображением одной из сторон сибирской монеты "денга", которая чеканилась в Сибири в XVIII веке, разместят в историческом квартале Тобольска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Исторический совет города Тобольска согласовал размещение люков индивидуального дизайна на территории Базарной площади. На крышках люков <...> будет нанесено изображение одной из сторон сибирской монеты номиналом "денга", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, сибирская монета чеканилась с декабря 1763 года по июнь 1781 исключительно для обращения в Сибири. Екатерина II своим указом утвердила право Сибирской губернии со столицей в городе Тобольске чеканить собственную монету с гербом Сибири. Тобольск был административным, культурным, духовным и торговым центром Сибири, принимал иностранных послов, возглавлял стремительное освоение сибирских просторов.