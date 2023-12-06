В Петербурге к 2026 году заработают новые снегоплавильные пункты

Точный объем накопления будет понятен после проектирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство двух новых снегоплавильных и одного снегоприемного пунктов в Петербурге планируют завершить к 2026 году, каждый сможет принимать по 5 тыс. куб. м снега в сутки. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Санкт-Петербургского филиала водоотведения предприятия ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Юлия Азовцева на Ежегодном петербургском международном дорожном форуме - 2023 (зимняя сессия).

"Сейчас проектируются три объекта - на Софийской улице, на Руставели и на Ворошилова. На данный момент мы занимаемся заключением договоров на проектирование, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Будут два снегоплавильных и один снегоприемный пункт. Каждый из них сможет принимать по 5 тыс. куб. м снега в сутки. Точный объем накопления будет понятен после проектирования", - сказала она.

Ранее в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что в городе работают 7 стационарных инженерно оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП) и 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП). Их общая производительность - 101,5 тыс. куб. м в сутки.

В 2022 году вице-губернатор Санкт Петербурга Анатолий Повелий сообщал, что число снегоплавильных пунктов может быть увеличено до 20, стоимость строительства каждого из них - около 1 млрд рублей.

Ежегодный петербургский международный дорожный форум - 2023 (зимняя сессия) проходит в Петербурге с 6 по 8 декабря. Главной темой стала организация и технологии содержания, ремонта, обеспечения условий безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях в зимний период. В этом году форум собрал 170 делегатов дорожной отрасли из России и Белоруссии.