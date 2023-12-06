Проблемный полигон у Переславля планируют рекультивировать до конца года за 623 млн рублей

Специалисты установили накопительные резервуары, канализационную станцию, ливневые очистные сооружения

ТАСС, 6 декабря. Власти Ярославской области до конца года рекультивируют проблемный полигон ТБО под Переславлем-Залесским Ярославской области, на работы направлено 623 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Общая стоимость проекта составляет 623 млн рублей, из которых более 430 млн рублей - из федерального бюджета. Контракт был заключен с АО "ГК "ЕКС". В процессе рекультивации применены инженерные решения, обеспечивающие возможность управления протекающими в массе полигона биохимическими процессами", - говорится в сообщении.

Специалисты установили накопительные резервуары, канализационную станцию, ливневые очистные сооружения. На полигоне почти завершился монтаж системы пассивной дегазации на 97 скважин, монолитных конструкций, сетей водопровода и канализации, замещение грунтом. Работы завершат в декабре. Благодаря рекультивации должно повысить качество жизни более 39 тыс. человек из расположенных рядом населенных пунктов.

"Полигон, расположенный в нескольких километрах от Переславля-Залесского, был закрыт в связи с несоответствием требованиям экологической безопасности, но продолжал оставаться проблемным. При поддержке федерации удалось за год проделать серьезную работу по рекультивации. Мероприятия проводились на площади более 6 га", - приводятся слова губернатора Михаила Евраева.

Рекультивируемый полигон был открыт с 1957 по 2017 год. На его территории находилось 1,5 млн куб. м коммунальных и промышленных отходов IV-V классов опасности.