Ставрополье направит более 80 млн рублей на повышение зарплат водителям скорой помощи

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья дополнительно направят 83 млн рублей на повышение зарплат водителям скорой помощи с 2024 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.

"Мы многое делаем, чтобы неотложная помощь работала достойно. Было очень много вопросов по работе скорой помощи, в том числе на прямых линиях. Мы проанализировали состав медицинского персонала, перенаправили на обучение. Приняли решение, что с 2024 года направляем 83 млн рублей отдельно на повышение заработной платы водителям скорой помощи, чтобы набрать штат", - сказал Владимиров.

Как пояснили ТАСС в краевом правительстве, зарплаты водителей автомобилей скорой помощи увеличатся на 6 тыс. рублей. Увеличение в среднем составит до 25%. Средства на повышение зарплат направят из краевого бюджета.

В июле в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Владимирова на количество врачей скорой помощи: число сотрудников меньше, чем в среднем по стране. Глава края отметил, что ситуация особенно обострилась во время пандемии. По его словам, в этой связи в регионе будут увеличивать число подстанций скорой помощи и расширять число сотрудников.

В управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края журналистам ранее сообщали, что в регионе ведется работа по сокращению времени прибытия сотрудников скорой помощи. В частности, в городе Ставрополе была открыта новая подстанция, планируется открыть еще одну.

Регион участвует в программе модернизации первичного звена здравоохранения, ежегодное финансирование составляет около 4,5 млрд рублей. В 2022 году в том числе в рамках краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае", отремонтировали свыше 70 учреждений и построили еще 24. В общей сложности первичную медико-санитарную помощь в крае оказывают в 341 учреждении.