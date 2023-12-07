Боксеры из стран Африки впервые примут участие в поединках в Якутске

Вечер профессионального бокса "Вызов Севера" состоится 9 декабря

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из Африки впервые примут участие в поединках со спортсменами из Якутии на вечере профессионального бокса "Вызов Севера" в Якутске. Об этом сообщил журналистам заместитель главы города Владимир Аржаков.

"Переговоры [о мероприятии] начались в сентябре, решение было принято всего месяц назад", - сказал Аржаков. Он поблагодарил спортсменов, согласившихся принять участие в поединках. Боксеры из Африки прибыли в Якутск 6 декабря, республика встретила их почти 50-градусными морозами.

Вечер профессионального бокса "Вызов Севера" состоится 9 декабря в центре спортивной подготовки "Триумф". Главный поединок состоится между многократным чемпионом всероссийских и международных соревнований по боксу Петром Васильевым из Якутии и чемпионом Африки Натаниелом Какололо из Намибии. Также в основном карде пройдут бои между Петром Егоровым (Россия) и Николосом Бууле (Уганда), Михаилом Варламовым (Россия) и Лазарусом Шанингва (Намибия).

После пресс-конференции состоялась битва взглядов - традиция в смешанных единоборствах и боксе, когда соперники в преддверии поединка становятся лицом к лицу.

Мероприятие проходит при поддержке столичной мэрии и Минспорта Якутии. Цель - привлечь внимание к якутскому боксу и поддержать молодых спортсменов. По словам замглавы города, призовой фонд и расходы полностью обеспечили спонсоры в лице крупных предприятий и предпринимателей.