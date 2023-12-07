Город Юрьевец Ивановской области получит к 800-летию новое уличное освещение

Губернатор Станислав Воскресенский также отметил, что в течение пяти лет освещение обновится на улицах всех малых городов региона

ИВАНОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Город Юрьевец (Ивановская область), который в 2025 году отметит 800-летие, уже в будущем году получит новое уличное освещение, а в течение пяти лет освещение обновится на улицах всех малых городов региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.

"Принято системное решение и программа на пять лет по освещению всех малых городов. В планах на 2024 год - Юрьевец, который готовится отметить 800-летие, и Родники", - сказал Воскресенский.

К малым городам Ивановской области относятся 16 населенных пунктов. Помимо Юрьевца и Родников, это такие пользующиеся всероссийской известностью города, как Плес, Палех, Шуя, Кинешма. В двух последних, по информации пресс-службы, обновление уличного освещения уже завершается, а число освещенных улиц достигло 95%.

Воскресенский также отметил развитие пригородного транспорта. Малые города включаются в сеть пригородного рельсового транспорта Ивановской области, использующую рельсовые автобусы "Орлан" российского производства, которая в 2022 году стала победителем всероссийской премии "Формула движения" в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта". В 2023 году сеть связала с Ивановом новый город - Приволжск, ранее - Кинешму, Шую и ряд других малых городов.

О юбилее Юрьевца

Юрьевец основан в 1225 году, в 2025 году городу исполнится 800 лет. По поручению президента России Владимира Путина это событие будет отмечаться на государственном уровне. Город расположен на правом берегу Горьковского водохранилища в 150 км к северо-востоку от Иванова. Известен множеством памятников истории и архитектуры, там находится музейный центр имени Андрея Тарковского, чье детство прошло в Юрьевце. Население города - около 7,8 тыс. жителей.