В Мурманской области в 2024 году начнется проектирование судоремонтного кластера

Первой площадкой станет Мурманский морской рыбный порт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Проектирование мощностей будущего арктического судоремонтного кластера в Мурманской области начнется в 2024 году. Первой площадкой станет Мурманский морской рыбный порт, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис в кулуарах XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Планы по одной из площадок Мурманского рыбного порта - мы очень рассчитываем, что проектирование начнется в следующем году, а что касается локации, за которую отвечает S7, требуется проработка новыми владельцами этой территории", - сказал Чибис.

Он пояснил, что в Мурманске рассматриваются две площадки для создания мощностей судоремонтного кластера. Одна из них в соответствии с договором региональных властей с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) будет размещена в Мурманском рыбном порту, а вторая - на территории бывшего судоремонтного завода в центре города, который восстанавливать и модернизировать решила S7 Group.

"Судоремонт для нас - это приоритет. Ранее рыболовные суда обслуживались за пределами нашей страны - в портах Норвегии, сейчас это стало невозможным, поэтому появилась необходимость развития судоремонта на территории нашей области. Мы об этом говорили давно, но тогда не было спроса. Думаю, что с учетом количества судов, которые есть, с учетом роста количества судов, спрос на эти виды работ будет обеспечен и на том, и на другом проекте", - добавил Чибис.

Глава Мурманской области отметил, что в будущем судоремонтными мощностями региона будут пользоваться рыболовные суда, ведущие промысел в северном морском бассейне и другие суда, которые будут работать в акватории Северного морского пути.

Имеющиеся в Мурманской области мощности для судоремонта используются в основном для обслуживания военно-промышленного комплекса, чему способствует базирующийся в регионе Северный флот. Для развития гражданского судоремонта в Арктике власти Мурманской области предложили обнулить НДС в этой отрасли, а также модернизировать имеющиеся в регионе доки и причалы, большая часть которых устарела. Власти отмечают, что необходимая база для форсированного развития судоремонта в Заполярье уже есть: сформирован рынок, действуют преференциальные налоговые режимы ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ, есть кадровый запас и необходимый образовательный потенциал - инженерные классы по профилю "судоремонт".

О форуме

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.