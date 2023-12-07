Общественная палата Калининградской области приступила к работе в новом составе

Губернатор области Антон Алиханов выразил уверенность, что площадка палаты будет источником идей и новых инициатив, важных для развития региона

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Новый состав Общественной палаты Калининградской области приступил к работе. В первом заседании принял участие губернатор области Антон Алиханов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Общественная палата Калининградской области шестого состава сформирована 8 ноября и будет работать следующие три года до истечения срока полномочий в декабре 2026 года.

"В четверг, 7 декабря, губернатор принял участие в первом заседании Общественной палаты шестого состава", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава региона выразил уверенность, что площадка палаты будет источником идей и новых инициатив, важных для развития Калининградской области. Он призвал ее членов обратить внимание на демографическую проблему и обсудить меры поддержки рождаемости, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

"Общественная палата играет значимую роль в консолидации общества. Общественный контроль, обновление общественных советов при органах власти, поддержка общественных инициатив - все эти задачи требуют вашего внимания и нашей совместной работы", - приводит пресс-служба его слова.

На заседании избран руководитель палаты. Им стал Игорь Селиванов, который возглавлял палату пятого состава. Избраны заместители председателя, председатели комиссий и их заместители, утверждены наименования комиссий и рабочих групп, которые будут работать в ее новом составе, направления их деятельности.