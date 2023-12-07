В "Артек" на шахматную программу приехали 50 детей из ДНР

Турнир открыл вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пятьдесят школьников из Донецкой Народной Республики (ДНР) приехали в Международный детский центр (МДЦ) "Артек" для участия в тематической программе "Шахматная лига в "Артеке", которую открыл вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, сообщили в пресс-службе МДЦ.

"Участниками 14-й смены "Мы - больше, чем Я" стали 50 юных шахматистов в возрасте 10-14 лет. Ребята из Донецкой Народной Республики прошли отборочный тур по шахматам, победители которого получили путевки в Международный детский центр "Артек". Во время торжественной церемонии открытия программы "Шахматная лига в "Артеке", которая прошла во Дворце спорта, выдающийся шахматист, гроссмейстер и артековец Сергей Карякин пожелал ребятам успехов", - говорится в сообщении.

Вместе с Карякиным дети, в частности, приняли участие в патриотической акции "Письмо солдату", которая прошла при поддержке штаба Общероссийского народного фронта по Республике Крым. Во время самой смены для школьников из ДНР проведут мастер-классы с профессиональными тренерами и встречи с известными людьми, а 23 декабря в "Артеке" пройдет шахматный турнир.

Программа "Шахматная лига в "Артеке" для детей из ДНР организована при поддержке первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, Министерства просвещения РФ, а также вице-чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера, члена центрального штаба Народного фронта Сергея Карякина и АНО "Школы актуального искусства".