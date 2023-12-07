Восстановление Благовещенского собора в Воткинске завершат в начале 2024 года

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что город станет особенным местом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полное восстановление Благовещенского собора в удмуртском городе Воткинске завершится в начале 2024 года, сообщил во время прямой линии глава региона Александр Бречалов.

"В начале 2024 года у нас по-другому заиграет Воткинск, <…> произойдет грандиозное событие. Мы благодаря усилиям прихожан, жителей республики, бизнесу, завершаем восстановление, полное восстановление Благовещенского собора. Того самого собора, где в 1840 году крестили Чайковского", - сказал Бречалов, отметив, что Воткинск на карте страны после этого станет особенным местом.

Строительство собора завершилось в 1839 году, а 5 мая 1840 года там крестили Чайковского. В 1929 году собор закрыли, сняли колокола, а в храме организовали народный театр.

Началом новой жизни объекта можно считать 2001 год, когда решением городских властей здание передали РПЦ. Фактически от первоначального объекта остались только стены и часть росписей, которые в советское время безуспешно пытались сбить и закрасить. С 2006 года начались активные реставрационные работы, их приостанавливали, но позднее возобновили.

В Воткинске располагается также музей-усадьба Чайковского. Музей более 200 лет является одной из главных достопримечательностей города.