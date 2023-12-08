Стадо оленей на арктическом острове Колгуев восстановили до 3 тыс. особей

На конец 2014 года поголовье составляло 153 оленя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Стадо северных оленей на арктическом труднодоступном острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО) восстановили до 3 тыс. особей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого они вымерли почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них практически все - женские особи. На острове много лет работало одно из самых крупных оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного округа - СПК "Колгуев". Стадо насчитывало 7 тыс. голов. После массового падежа оленей хозяйство пришло в упадок.

"Сейчас [количество оленей на острове] около 3 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге глава НАО Юрий Бездудный, проведена оценка емкости пастбищ. Исследования показали, что на них может кормиться до 6 тыс. оленей. "На Колгуеве мы накапливаем стадо, и сейчас стадо растет, что очень хорошо", - отметил Бездудный.

Работа по восстановлению оленеводства на Колгуеве ведется с 2015 года. Тогда на острове был введен мораторий на убой оленей. Для развития отрасли были созданы крестьянское (фермерское) хозяйство и семейная (родовая) община, в которые вошли местные жители, желающие развивать оленеводство. В 2015 года на Колгуев неоднократно вертолетами завозили оленей с материка для восстановления стада. "Мы прорабатываем в перспективе вопрос оборудования там убойного пункта", - отметили в пресс-службе. Как сказал губернатор, зимой 2023 - 2024 годов убойной кампании на Колгуеве не будет.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.