В Няндоме в сентябре 2024 года откроют новый спорткомплекс

Объект возводят по федеральной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новый современный спорткомплекс с универсальным игровым залом построят в Няндоме Архангельской области в сентябре 2024 года. Объект возводят по федеральной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Александр Цыбульский.

"Уже следующей осенью жители Няндомы смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол, заниматься на тренажерах и проводить тренировки по дзюдо в новом спорткомплексе с универсальным игровым залом. Работы по строительству ключевого объекта спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий сейчас идут с опережением графика. Срок сдачи - конец сентября следующего года", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его данным, техническая готовность спорткомплекса составляет 50 %.

Это не единственный проект, который будет реализован в Няндомском округе по данной программе, в Няндоме и деревне Петариха также будут капитально отремонтированы две дороги, сообщил глава региона. В Няндоме проживает около 20 тыс. человек.