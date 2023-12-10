В Калининграде благотворительный забег Дедов Морозов собрал до 150 участников

Благотворительный забег дал старт новогодним поздравлениям для более чем 350 детей с тяжелыми заболеваниями

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Благотворительный забег Дедов Морозов собрал до 150 участников в новогодних нарядах на острове им. Канта в Калининграде. Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на оснащение первого строящегося в Калининграде детского хосписа "Дом Фрупполо", сообщила ТАСС руководитель регионального благотворительного центра "Верю в чудо", организовавшего забег, София Лагутинская.

"Участие в забеге приняли порядка 150 человек в костюмах с новогодней символикой. Пробежали 1,3 тыс. м. Бежали дети, взрослые, были и очень возрастные люди, и мамы с детьми. <…> Все собранные средства будут направлены на оснащение первого детского хосписа в Калининграде", - сказала Лагутинская.

Для участия в забеге нужно было одеться в костюм с любой новогодней символикой - борода или шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки, оленьи рожки, нос Снеговика. Дистанция забега 1,3 км. Стоимость регистрации в качестве участника для взрослых 400 рублей, для детей - бесплатно.

Участники акции перед забегом водили хороводы, выбирали лучший костюм, пели песни, угощались сладостями. "Мы стараемся благотворительные мероприятия делать интересными, яркими, доступными для каждого. <…> Чтобы участие в них было интересным людям, чтобы они получали удовольствие", - сказала собеседница агентства.

Благотворительный забег дал старт новогодним поздравлениям для более чем 350 детей с тяжелыми заболеваниями, которым помогает центр "Верю в чудо", рассказала Лагутинская. Каждый год они пишут письма со своими желаниями Деду Морозу, перед Новым годом волонтеры отправляются к ним домой с поздравлениями и мечты исполняются, уточнила собеседница агентства.

Благотворительный центр "Верю в чудо" появился в 2007 году как волонтерская организация, поддерживающая детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии ГБУЗ "Калининградская детская областная больница". Это негосударственная организация, реализующая свои программы благодаря частным и корпоративным пожертвованиям, на грантовые средства федерального и регионального уровней. Центр проводит благотворительные акции и мероприятия по сбору средств на социальные программы и адресную помощь подопечных детям с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.