В Шуе пройдет фестиваль "Русское Рождество"

Мероприятие стартует 23 декабря

ИВАНОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в городе Шуя Ивановской области с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, жителей и гостей города ждут ярмарки, выставки, инсталляции, световое шоу, концертная программа и фестиваль колокольного звона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Шуе пройдет фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. 23 декабря Шую украсит световая инсталляция "Храм" в память об уничтоженном в 1930 году храме Спаса Нерукотворного, на Центральной площади развернется рождественская ярмарка. 7 и 8 января пройдет концертная программа, 8 января пройдет фестиваль колокольного звона. Фестиваль организован при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского", - говорится в сообщении.

С 23 декабря в Шуе зажгутся рождественские световые иллюминации с Вифлеемской звездой и фигурами ангелов. На ежедневной рождественской ярмарке можно будет приобрести праздничные угощения и сувениры, там же будет работать инфоцентр Visit Ivanovo, где можно будет узнать программу праздника. Еще до начала фестиваля, 20 декабря, на железнодорожном вокзале заработает выставка "История рождественского вертепа".

С 5 января откроются шатер с авторскими сувенирами на Комсомольской площади и шатер на площади Ленина со старинными играми, спектаклями и мастер-классами по изготовлению вертепов и украшений. С того же дня световое шоу на фасаде кинотеатра "Родина" на Центральной площади начнет "оживлять" дореволюционные открытки, в городском парке откроется выставка инсталляций от мастеров Палеха и современных мультимедиа-художников, а в Литературно-краеведческом музее - выставка о палехском искусстве.

На Центральной площади будет работать пункт сбора посылок в зону специальной военной операции. Кроме того, для семей участников СВО организуют дополнительную рождественскую программу, включающую поездку на ретропоезде.

"Духовным центром праздника, как и прежде, станет Воскресенский собор. В ночь с 6 на 7 января здесь состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова, 7 января - Всенощное бдение и литургия", - говорится в сообщении.