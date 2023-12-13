В Кировской области планируют принять программу развития ЖКХ в первом квартале 2024 года

В проект программы включено более 1 тыс. мероприятий

КИРОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают принять программу развития жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года в первом квартале 2024 года. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Александр Соколов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Раньше самой большой проблемой в стране были дороги, но взявшись [за вопрос] фактически на всех уровнях, от муниципалитетов до федерального правительства ситуацию по дорожному строительству в стране удалось переломить. Сейчас настала очередь жилищно-коммунального хозяйства, это застарелая проблема. У нас износ коммуникаций в некоторых населенных пунктах - до 90%. И если там случается какая-либо коммунальная авария, там уже крепить [новые трубы] не к чему, одна ржавчина. Наша задача - разработать программу по ЖКХ, [которая будет включать мероприятия по четырем направлениям] - водоснабжение, теплоснабжение, канализация и электроснабжение. Думаю, мы утвердим программу в первой половине 2024 года", - сказал Соколов.

По данным правительства области, в проект программы включено более 1 тыс. мероприятий по всем муниципальным образованиям области - от замены насосного оборудования до строительства очистных сооружений и реконструкции систем тепло- и водоснабжения.

Кроме того, принято решение о выделении федеральных средств в размере 773 млн рублей на строительство новых котельных в городе Кирсе Верхнекамского района и в поселке Юбилейный Котельничского района. Новые котельные будут работать на местных видах топлива - щепе и торфе, это позволит ежегодно экономить около 40-50 млн рублей. Также в этом году идет реконструкция систем водоснабжения в Вятских Полянах, Котельниче, Омутнинске, Советске, строятся системы водоснабжения в двух населенных пунктах Малмыжского района.