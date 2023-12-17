В Суздале создадут первый в России стол с левитирующими матрешками формата 4D

Грант на иммерсивную композицию "Матрешкин двор" в размере 4,3 млн рублей выделило правительство Владимирской области

ТАСС, 17 декабря. Стол ручной работы в виде регионов России, над которым будут левитировать матрешки формата 4D, планируют изготовить в Суздале в 2024 году, грант на иммерсивную композицию "Матрешкин двор" в размере 4,3 млн рублей выделило правительство Владимирской области. Об этом ТАСС рассказали на предприятии народных художественных промыслов "Владимиро-Суздальские узоры".

"Уникальность проекта заключается в создании единственного в России левитационного выставочно-экспозиционного стола "Земля Матрешек". Стол в виде регионов России изготовят вручную. На его поверхности появятся регионы, представляющие различные школы росписи матрешек, образцы будут парить над столом. Матрешку можно будет повернуть в воздухе, рассмотрев со всех сторон. <…>. Кроме этого, в рамках "Матрешкиного двора" планируется создать интерактивное пространство с многочисленными возможностями иммерсивного театра, на стыке реального овладения ремеслом", - сообщили на предприятии.

Отмечается, что посетители смогут поучаствовать в многодневном обучении в школе росписи матрешек, а на экскурсиях им покажут склад-сушку реликтовых деревьев-гигантов и токарный цех, где мастера изготовят "болванку" матрешки.

Идейный вдохновитель проекта - известный реставратор деревянного зодчества и архитектор Владимир Кехтер. Открыть экспозицию планируется до лета 2024 года.

"Это погружение в самый редкий промысел России. Сегодня не более 10 мастеров на всю страну, кто еще пишет по канону владимиро-суздальской росписи. По сути, это краснокнижное ремесло. Проект - подарок всем посетителям и жителям региона к тысячелетию Суздаля", - отметили его авторы.