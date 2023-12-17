В Тюменской области создадут усадьбу Григория Распутина

Как сообщил глава региона Александр Моор, комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов, которые путешествуют по области

ТАСС, 17 декабря. Большой исторический комплекс - усадьбу Григория Распутина в стиле конца XIX - начала XX века - создадут на его родине в селе Покровском в Тюменской области. Об этом в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" сообщил глава региона Александр Моор.

"По пути от Тюмени до Тобольска, если ехать на автомобиле, находится село Покровское - родина Григория Распутина. Там же находится первый частный музей Распутина. В этом же населенном пункте наш тюменский инвестор готов построить большой исторический комплекс старца Григория, воссоздать не просто отдельный дом-музей, а воссоздать большую усадьбу в стиле конца XIX - начала XX века", - рассказал он.

Также он добавил, что комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов, которые путешествуют по Тюменской области, так как имя Распутина известно не только в России, но и за рубежом. Среди популярных мест для посещения в регионе губернатор отметил Тобольск и Тобольский кремль, село Абалак, где снимался фильм "По щучьему велению", и Ялуторовск, который ежегодно собирает туристов на конкурс блинопеков. Моор пригласил всех желающих посетить этот город и поучаствовать в приготовлении трехметрового блина.

Глава региона также сообщил, что в этом году в Тюменской области ожидают рекорд посещаемости. Туристический поток за 2023 год вырос на 10%, в связи с этим в регионе системно занимаются улучшением туристической инфраструктуры. "Мы недавно приняли решение о предоставлении земельного участка под крупный инвестпроект для расширения хорошо известной нашим землякам базы "Верхний бор". Это один из первых термальных источников, который будет расширяться и предоставлять более качественные услуги. Наш флагман "ЛетоЛето" также построил еще один открытый бассейн и инвестором реализует проект по дальнейшему расширению этого комплекса", - сказал он.

Ранее губернатор сообщал, что власти Тюменской области планируют создать новый термальный курорт в регионе рядом с областным центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Он уточнил, что площадь курорта составит около 260 га. На сегодняшний день идет разработка концепции курорта и его функционального зонирования.

Стенд региона

Концепция стенда называется "Тюмень, я люблю тебя". С помощью интерактивных объектов экспозиция расскажет об истории региона, его культурном наследии, народных промыслах, экономическом и туристическом потенциалах и известных личностях. Посетители посредством специальной тактильной стены смогут прикоснуться к окаменелостям со дна древнего моря, которое располагалось на территории региона.

Гости выставки увидят на специальных картинах, изображение на которых меняется в зависимости от угла зрения, как изменились Тюмень и Тобольск, какие знаковые объекты инфраструктуры были построены за последние годы. Еще один объект отправит посетителей в будущее и познакомит с проектами, которые планируется реализовать на территории региона в ближайшие 10 лет. На интерактивном экране можно соединять разные элементы, создавая свою формулу будущего и разгадывая формулы этих крупных проектов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.