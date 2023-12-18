Вильфанд спрогнозировал оттепель на большей части территории России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, теплая погода не ожидается только в Дальневосточном федеральном округе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оттепель придет во все федеральные округа России на этой неделе, кроме Дальнего Востока. Раньше всего она начнется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областях будет оттепель. В регионах ЦФО - аналогичная ситуация. Затем воздух из Атлантики, который приносит такую теплую погоду, будет уверенно продвигаться по территории России и дальше. В Приволжском федеральном округе оттепель начнется со вторника, а в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - со среды", - сообщил он.

По словам Вильфанда, к концу рабочей недели теплая погода "доберется" до Сибири. "В четверг и особенно в пятницу повышение температуры будет и в Новосибирской, и в Кемеровской областях до 0 градусов. Даже на юге Красноярского края температура будет приближаться к 0 градусам", - рассказал он.

Оттепель не придет лишь в Дальневосточный федеральный округ. "Единственным регионом, который проявит зимнюю стойкость на этой неделе станет Дальний Восток. Там, особенно на юге - в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье - морозы будут достигать 33-40 градусов и даже 43 градусов", - сказал метеоролог.