Почти 1 млн туристов готовится привлечь Ивановская область с помощью юбилеев музеев

Музеи представят развитие искусства палехской лаковой миниатюры различных жанров и видов, произведения разнообразных стилей и жанров художников Холуя

ТАСС, 18 декабря. Власти Ивановской области впервые рассчитывают принять в 2024 году до 900 тыс. туристов, которых смогут привлечь с помощью юбилеев региональных музеев и их выставок о вековом искусстве народных мастеров палехской и холуйской миниатюры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента культуры и туризма Ивановской области.

"В 2024 году ожидается до 900 тысяч туристов. <...> В следующем году музей Палехского искусства планирует открыть юбилейную выставку "100 лет искусству Палеха", музей Холуйского искусства представит выставку к 90-летию холуйской лаковой миниатюры. Также "Служение добру" посвятят 110-летию основания историко-краеведческого музея Д. Г. Бурылина", - отметили в пресс-службе.

Музеи представят развитие искусства палехской лаковой миниатюры различных жанров и видов, произведения разнообразных стилей и жанров художников Холуя. Также в течение 2024 года будут проходить различные выставки, включая персональные палехских художников.

Как уточнили в департаменте культуры и туризма, в навигационном сезоне этого года регион посетили 80 тысяч туристов, что на 35% больше прошлогоднего показателя. Также благодаря промышленный туризму предприятия Ивановской области посетили более 3 тысяч человек. Всего турпоток составил более 800 тысяч человек.