В Заполярье на реновацию ЗАТО направили более 420 млн рублей в 2023 году

Работы проводились в пяти муниципалитетах региона

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Более 420 млн рублей в 2023 году было направлено на реновацию жилфонда и городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области, где живут военнослужащие и члены их семей. Работы проводились в пяти муниципалитетах региона, сообщили в Министерстве строительства Заполярья.

"На финансирование мероприятий по реновации ЗАТО в Мурманской области в 2023 году было направлено 422,54 млн рублей, из них средства регионального бюджета составили 122,54 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря реновации удалось улучшить жилищные условия и городскую инфраструктуру в пяти муниципалитетах: Александровске, Видяево, Заозерске, Печенгском муниципальном округе и поселке Килпъявр в Кольском районе. "Работы ведутся в хорошем темпе, поэтому у нас нет никаких сомнений, что они будут завершены в срок. Отдельно хочется отметить социально значимые объекты, работы на которых уже завершены в текущем году на территории ЗАТО. Это капитальный ремонт школ №1, 2 и 12 в Североморске", - рассказал и. о. министра строительства Заполярья Алексей Грачиков.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, с 2019 по 2023 год включительно на улучшение условий для территорий, где проживают военнослужащие и их семьи, направлено почти 14 млрд рублей, треть из которых - средства федерального бюджета. "За это время построены первая за 30 лет школа в Североморске и шесть детских садов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог и четыре школы, снесено 25 пустующих объектов, построены 8 амбулаторий и ФАПов, отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов, а также благоустроено 26 общественных пространств", - сообщил Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

В ближайшее время министерство строительства Мурманской области ожидает окончательной фиксации на федеральном уровне трехлетнего плана реновации ЗАТО. Для него в федеральном бюджете предусмотрено финансирование около 10 млрд рублей ежегодно. Деньги пойдут на мероприятия, реализуемые как по линии Минобороны, так и по линии субъекта. Всего в рамках комплексного плана, рассчитанного на 2024-2025 годы, планируется осуществлять мероприятия на территориях пяти ЗАТО и более 26 населенных пунктов.

В Мурманской области реновация ЗАТО ведется по инициативе губернатора Чибиса с 2019 года. По программе реновации гарнизонов и военных городков в Заполярье улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, это почти 20% населения Заполярья. В регионе расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей.