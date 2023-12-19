Новый полигон ТБО начнут строить в Боровичском районе Новгородской области в 2024 году

Он закроет потребности на ближайшие 25 лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов мощностью 60 тыс. тонн в год начнут строить в Боровичском районе Новгородской области в следующем году. Он закроет потребности на ближайшие 25 лет, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в ходе своего ежегодного послания.

"Ставлю задачу начать строительство межмуниципального полигона мощностью 60 тыс. тонн в Боровичском районе. Его ввод в эксплуатацию в 2026 году закроет потребности <...> на 25 лет", - сказал он.

По словам Никитина, в области обращения с твердыми коммунальными отходами главная задача региональных властей - обеспечить бесперебойный вывоз и утилизацию мусора. Долгосрочная цель - стопроцентная переработка. "В 2024 году поручаю завершить строительство двух полигонов - в Новгородском и Крестецком районах. Это обеспечит потребности Великого Новгорода и 14 муниципалитетов на 15 лет", - добавил он. Также Никитин отметил, что необходимо ужесточить контроль и бескомпромиссно пресекать любые экологические нарушения. В качестве профилактической меры он поручил усилить существующую группу беспилотного мониторинга еще тремя мобильными патрульными группами.

В прошлом году в Великом Новгороде был введен в эксплуатацию новый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), который готов к приему и утилизации отходов оборонной промышленности. Также в перечне к приему и захоронению отходы животноводства, птицеводства, пищевой и деревообрабатывающей отраслей региона. Проектирование и поэтапное строительство полигона ТКО Великого Новгорода велось с 2016 года. Лицензия дает право региональному оператору осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

В плане экологической безопасности это один из самых современных полигонов на северо-западе. Объект рассчитан на прием твердых коммунальных и промышленных отходов в количестве 170 тыс. тонн в год. Полигон будет обслуживать Великий Новгород и еще 10 районов области с общим населением более 300 тыс. человек.

По данным пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, в 2023 году владельцы участков устранили шесть свалок на землях сельскохозяйственного назначения в Батецком, Боровичском, Маловишерском, Новгородском и Окуловском районах. Одна из них, площадью 200 квадратных метров, выявлена на территории Мойкинского сельского поселения Батецкого района.