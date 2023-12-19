В Саратовской области построят отельный комплекс рядом с местом преземления Гагарина

Ввести в эксплуатацию его намерены в 2025 году

САРАТОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Отельный комплекс планируется построить рядом с местом приземления первого космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области. Ввести в эксплуатацию его намерены в 2025 году, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

Комплекс планируется расположить у реки Волги между селами Узморье и Смеловка в Энгельсском районе. В реализации проекта будет задействована корпорация "Туризм.РФ".

"Рядом с Парком покорителей космоса планируется создать современный трехзвездочный отельный комплекс в хай-тек стиле, со спа-комплексом, банями, тренажерным залом, ресторанами. Объем инвестиций составит более 1,8 млрд рублей. Проект будет реализован в 2023-2025 годах. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год", - сказал Марченко.

Парк покорителей космоса расположен в Энгельсском районе на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В феврале 2022 года парк стал федеральным музеем.

Как отметил министр, здание основного отеля будет рассчитано на 80 номеров. Кроме того, там собираются построить 40 коттеджей. Инвестпроект позволит создать около 150 рабочих мест. "В пешей доступности будет подъем на капсулу Гагарина, мемориальный комплекс. Отель может стать местом притяжения как для гостей, так и для самих жителей региона", - добавил министр.

Он также напомнил, что регион стал одним из лидеров по прогрессу в национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Кроме того, за 2022 год Саратовской области удалось улучшить рейтинг инвестиционной привлекательности - с низшего до высшей группы, согласно данным рейтингового агентства АО "Эксперт РА". "Эти достижения оценили крупные инвесторы, которые зашли в регион с масштабными проектами", - пояснил министр.

О "Туризм. РФ"

АО "Корпорация "Туризм. РФ" создано в 2020 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего туризма. Корпорация ставит задачу раскрыть туристический и экономический потенциал природного, культурного и исторического достояния России через развитие комфортного, безопасного и доступного туризма внутри страны.