НАО представил на ВДНХ самый большой ненецкий бубен

Достижение региона зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) представил на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в ходе Дня региона самый большой ненецкий бубен диаметром 90 см, сообщает пресс-служба администрации региона. Его занесли в Книгу рекордов России.

"На выставке-форуме "Россия" НАО поставил рекорд - "Самый большой ненецкий бубен", - указано в сообщении. - Самый большой ненецкий бубен страны диаметром 90 см специально для выставки-форума "Россия" изготовил известный в округе мастер Валерий Гудырев. Сегодня, в День региона на ВДНХ, достижение было занесено в Книгу рекордов России".

Мастер создавал бубен полгода. Как он пояснил, для такого большого изделия нужна большая оленья шкура. "Найти шкуру на такой размер - проблема, но повезло", - приводит пресс-служба слова Гудырева.

Достижение НАО зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Самый большой ненецкий бубен стал четвертым рекордом Книги рекордов России, принадлежащим Ненецкому автономному округу. В 2019 году в округе испекли самый большой пирог из северных ягод. Его вес составил 207 кг. В 2022 году установили рекорд по весу бургеров с олениной - 111 кг, а осенью 2023 года в регионе испекли 125 кг калиток с рыбой.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.