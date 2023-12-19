В Марий Эл установили единовременную выплату молодым учителям

Выплаты предусмотрены в размере 300 тыс. рублей

ТАСС, 19 декабря. Единовременная денежная выплата установлена в Марий Эл для молодых учителей при устройстве на работу в сельскую и городскую школы. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"По моему поручению введена новая мера поддержки молодых педагогов Республики Марий Эл в виде единовременной выплаты при трудоустройстве", - написал он в своем Telegram-канале.

Выплаты предусмотрены в размере 300 тыс. рублей для педагогов в сельской школе и 100 тыс. рублей для учителей в городе или поселке городского типа.

"Данный закон принят сегодня на сессии Государственного собрания Республики Марий Эл. Он будет действовать с 1 января 2024 года. В число получателей единовременного пособия также включены студенты-педагоги. Это позволит привлечь к работе в школах еще больше молодых учителей, а студентов мотивировать к профессиональному развитию", - написал Зайцев.