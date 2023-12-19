В Вологодской области отреставрируют деревянную церковь Ильи Пророка XVII века

На работы выделено более 70 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Деревянную церковь Ильи Пророка 1690-1696 годов постройки в городе Белозерске Вологодской области, объект культурного наследия федерального значения, отреставрируют. На работы выделено более 70 млн рублей, сообщила пресс-служба врио губернатора области.

"В 2024 году мы выделим 70,2 млн рублей бюджетных средств на полный комплекс реставрационных работ для церкви Ильи Пророка в Белозерске. Дальше мы передаем этот объект Русской православной церкви. Он будет использоваться и как музей, и как действующая церковь по православным праздникам", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Церковь Ильи Пророка - это единственная сохранившаяся деревянная церковь Белозерска. Она относится к очень распространенному в конце XVII - начале XVIII века типу деревянных церквей - ярусному. Храму больше 300 лет, в его интерьерах до сих пор сохранилась уникальная живопись XVII века. На данный момент памятник архитектуры находится в ведении Белозерского областного краеведческого музея.