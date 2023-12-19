В Карелии с 2024 года введут выплаты по 100 тыс. руб. молодым педагогам

Она будет введена по аналогии с уже действующей мерой поддержки для сельских преподавателей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии со следующего года будут выплачивать 100 тыс. рублей молодым педагогам, которые работают в городах. Новую выплату введут по аналогии с уже действующей мерой поддержки для сельских преподавателей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сельские молодые педагоги в Карелии по итогам первого и второго года работы получают выплату по 100 тыс. рублей. Глава республики поручил расширить эту меру поддержки, чтобы стимулировать учителей в городах и решать кадровый вопрос.

"Конечно, мы видим проблемы образования в наших крупных населенных пунктах и в первую очередь в Петрозаводске, поэтому здесь мы пошли на этот путь. <...> Будем платить в следующем году и всем молодым педагогам первые три года", - ответил он на вопрос о дополнительных выплатах в размере 100 тыс. рублей для преподавателей в городах.

Ранее депутаты законодательного собрания республики приняли закон о выплате педагогам 100 тыс. рублей за подготовку победителей всероссийских школьных олимпиад и выпускников. Инициативу о введении денежного поощрения для педагогов предложил глава Карелии. По данным властей, высоких результатов на ЕГЭ и олимпиадах в регионе ежегодно добиваются от трех до пяти школьников, а также 20-25 выпускников. Если один педагог подготовит двух стобалльников, то он получит 200 тыс. рублей.