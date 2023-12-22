В Якутии учредят образовательные сертификаты для старшеклассников и выпускников школ

В регионе также запустят проект по содействию занятости подростков "Моя первая зарплата"

ТАСС, 22 декабря. Образовательные сертификаты для старшеклассников и выпускников школ учредят в Якутии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в ходе послания Государственному собранию (Ил Тумэн) Якутии.

"У всех детей должны быть возможности для подготовки к взрослой жизни. Поручаю правительству совместно с муниципалитетами организовать профессиональное обучение желающих ребят из старших классов с предоставлением образовательного сертификата на 20 тыс. рублей. Также поручаю учредить сертификат на 50 тыс. рублей для компенсации оплаты учебы в средних профессиональных учебных заведениях для выпускников школ из многодетных семей, желающих получить востребованные для республики производственные специальности", - сказал Николаев.

Он добавил, что в следующем году в регионе запустят проект по содействию занятости подростков "Моя первая зарплата". Он будет работать на основе механизма социального контракта.

"Надо приобщать детей к труду, дать им возможность самим учиться зарабатывать деньги. Проект должен стартовать с 1 июня 2024 года", - отметил глава Якутии.