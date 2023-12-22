Власти Тверской области компенсируют расходы на газификацию инвалидам I группы

Максимальная сумма выплаты составит 130 тыс. рублей

ТАСС, 22 декабря. Власти Тверской области будут компенсировать расходы на газификацию индивидуальных домов инвалидам I группы и родителям детей с инвалидностью, максимальная сумма выплаты составит 130 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Тверской области инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, отныне имеют право на получение социальной государственной поддержки при газификации своих домовладений. Ее размер - фактическая стоимость работ, но не более 130 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что решение было принято на заседании регионального правительства, которое провел в пятницу губернатор Игорь Руденя.

Как пояснили в пресс-службе, в Тверской области в соответствии с поручением главы государства газ до границ земельных участков домовладений подводится бесплатно. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за свой счет.

В Тверской области ряд категорий жителей может получить поддержку при газификации домовладений. Для многодетных семей ее размер составляет до 300 тыс. рублей, для участников специальной военной операции и членов их семей - до 150 тыс. рублей. К льготной категории также относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Сталинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Для них размер субсидии при газификации домов в 2023 году был повышен и составляет до 130 тыс. рублей.