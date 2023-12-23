В Кемерове установили рекорд России по самому массовому хороводу Снегурочек

В мероприятии приняли участие свыше 1 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Самый массовый хоровод Снегурочек в России зафиксирован в Кемерове, в мероприятии приняли участие свыше 1 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

"Наш президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Он начинается с Нового года, который мы традиционно отмечаем всей семьей и ждем чуда. Сегодня здесь я увидел столько Снегурочек и словно превратился в маленького ребенка, который радуется и восхищается. Спасибо вам огромное, замечательные Снегурочки, вы самые лучшие", - обратился к участницам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Регистратор Книги рекордов России Юлия Пронкина подтвердила установление рекорда. "Рекорд "Самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки" зафиксирован с результатом 1 071 участница. В Кемерове впервые установлен такой рекорд, и результат довольно внушительный", - сказала журналистам Пронкина.

Самой возрастной участницей стала 101-летняя ветеран труда Зоя Плотникова.

В 2019 году в Кемерове был установлен рекорд России по параду Дедов Морозов. Тогда в праздничных тематических костюмах пришли 1 279 человек. "Из других регионов поступали заявки, но рекорд до сих пор не побили", - добавила Пронкина.