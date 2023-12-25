В Печорах открыли памятник архангелу Михаилу

Участие в церемонии открытия принял первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор региона Михаил Ведерников, а также митрополит Псковский и Порховский Арсений

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия памятника архангелу Михаилу состоялась на территории города Печоры в Псковской области, где расположен древнейший в России Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Монумент является последней работой скульптора Вячеслава Клыкова.

"Здесь отныне будет стоять памятный знак архангелу Михаилу. Его создал великий русский скульптор, известный во всем мире Вячеслав Клыков, который скончался 18 лет назад. Но нам в наследство он оставил это свое последнее и одно из лучших произведений. Его произведения установлены по всему миру, в Европе, в Америке, Италии. Последнее свое произведение, уже будучи нездоровым, перед смертью он создал в Москве.<...> Это его любимый святой, покровитель русского народа - архангел Михаил", - сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на церемонии открытия монумента.

Участие в церемонии открытия принял первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор региона Михаил Ведерников, а также митрополит Псковский и Порховский Арсений.

"Памятник выполнен из бронзы, а высота фигуры до кончика меча составляет 310 см. Постамент же изготовлен из гранита, а его высота составляет 320 см. изначально памятник был создан в 2004 году для установки в Калининграде. Однако из-за болезни и смерти скульптора проект не удалось реализовать, и памятник все это время хранился в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия".