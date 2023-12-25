В Псковской области в 2024 году удвоят число победителей конкурса многодетных семей

Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что власти разработали новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2024 году, объявленном в России Годом семьи, вдвое увеличат число победителей регионального конкурса многодетных семей, которые получают по 2,2 млн рублей на приобретение жилья и погашение жилищных кредитов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на очередной сессии регионального парламента.

По данным регионального комитета по социальной защите, в настоящее время в области отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"Вы знаете, что президент объявил 2024 год Годом семьи. В этой связи предлагаем скорректировать параметры нашего главного конкурса "Многодетная семья года" и увеличить число победителей с двух до шести. В 2023 году мы уже вносили изменения в положение конкурса. Если до этого победители могли использовать сертификат в 2,2 млн рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь его можно направлять и на погашение обязательств по жилищным кредитам, и на улучшение жилищных условий. Сделали это по просьбе многодетных семей", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что власти региона разработали новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих. Они будут получать по 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

"Я видел критику в социальных сетях и хочу прокомментировать. По сути, это компенсация затрат на "молочную кухню". О чем, собственно, мамочки все время и просили. Дополнительно ко второму чтению на 30 млн рублей увеличены расходы на приобретение жилья для молодых семей. Общая сумма составит 79 млн рублей", - добавил глава региона.