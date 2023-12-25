В Рязани открыли музейный центр площадью 20 тыс. кв. м

Посетители смогут увидеть обновленные экспозиции, которые посвящены истории рождения Земли и появлению человека

ТАСС, 25 декабря. Новое здание историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля торжественно открыли на улице Соборной. Посетители смогут увидеть обновленные экспозиции, которые посвящены истории рождения Земли и появлению человека, а также истории региона, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"25 декабря состоялось торжественное открытие музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) на улице Соборной. Осуществление такого крупного проекта в историческом центре Рязани - знаковое событие и для города, и для всего региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний момент завершился первый этап создания экспозиции в музейном центре РИАМЗ. Новые экспозиционные залы посвящены истории рождения Земли и появлению человека - раздел "До нашей эры", освоению космоса - раздел "Вне земли", формированию природных комплексов региона с доисторических времен до сегодняшнего дня и влиянию на этот процесс деятельности человека - "Среда обитания". "Завершает все экспозиция "За тысячи лет до нас", повествующая о ранних этапах освоения этой территории человеком - от эпохи бронзы до появления первых славянских племен", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в выставочных залах музейного центра РИАМЗ открыты четыре выставки: "Российская империя" из Государственного исторического музея, "Резные образы Рязанской земли. Деревянная полихромная скульптура XVII - XIX веков" (РИАМЗ), "Окно в палеолит" из Государственного археологического музея-заповедника "Костенки" (Воронежская область), "Стольный город Древней Руси - Рязань" (РИАМЗ). С 26 декабря музейный центр РИАМЗ начнет принимать посетителей. Площадь нового здания музея составляет порядка 20 тыс. кв. м, планируется, что в год его будут посещать 200 тыс. человек. На церемонии открытия присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. "Впечатления самые лучшие. Современные и большие пространства, мультимедийное оборудование - потенциал музея огромный. Мы обсудили с директором музея планы выставочной деятельности на следующий год. Обязательно включим посещение музея в школьную программу", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Музей-заповедник должен освободить помещения на территории Рязанского кремля в соответствии с требованиями закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Для строительства нового здания музея из федерального бюджета было выделено порядка 176,5 млн рублей.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник является старейшим и крупнейшим музеем в регионе, основан в 1884 году на территории кремля - древнего центра Рязани. Ансамбль Рязанского кремля представляет собой комплекс церковных и гражданских построек XV-XIX веков. Центральным памятником комплекса является Успенский собор (1693-1699 годы).