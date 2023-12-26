В Кемерове начнут проектирование восточного обхода в 2024 году

По словам главы города Дмитрия Анисимова, общая протяженность дорог составит около 9 км

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Восточный обход Кемерова начнут проектировать в 2024 году, сообщил журналистам глава города Дмитрий Анисимов.

"Восточный обход Кемерова будет полностью проходить по территории нашего муниципалитета с небольшим заездом на территорию Кемеровского муниципального округа. Будет состоять из моста протяженностью порядка 800 м, <...> и с подходом. Находиться он будет в створе проспекта Комсомольского, дальше от него пойдет дорога, которая будет разветвляться в одном направлении с Кузбасским проспектом. Другое направление - это автомобильная дорога с выходом на северный въезд в город Кемерово", - сказал Анисимов.

Он добавил, что общая протяженность дорог обхода составит около 9 км, включая шесть транспортных развязок. В ближайшее время планируется разместить аукцион, начальная цена которого формируется. "Задача - в 2024-2025 году запроектировать эту дорогу и пройти с ней экспертизу, чтобы после этого обратиться в федеральный бюджет за финансированием на строительство данного объекта", - добавил глава города.

В настоящее время в Кемерове идет строительство северо-западного обхода, движение по которому планируется запустить до конца 2024 года.