Мечеть в селе Тпиг в Дагестане передали в собственность местной религиозной организации

Она является объектом культурного наследия регионального значения XVIII-XIX веков

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Старинную мечеть в селе Тпиг Агульского района Дагестана передали в собственность местной религиозной организации, сообщается в Telegram-канале федерального агентства по управлению государственным имуществом.

"Территориальное управление Росимущества в Республике Дагестан передало в безвозмездное пользование местной религиозной исламской организации "Мечеть селения Тпиг Агульского района" Джума мечеть с минаретом, расположенную в центральной части селения Тпиг", - говорится в сообщении.

Мечеть является объектом культурного наследия регионального значения XVIII-XIX веков и представляет собой редкий образец ранней культовой архитектуры агулов, обладающий образцами декоративного искусства ХIII- ХIХ веков.