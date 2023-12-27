В Тюмени открыли памятник коту-пожарному Семену

Монумент появился на бульваре Пожарных и Спасателей

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Монументальную композицию, посвященную подвигу пожарных и спасателей, открыли в Тюмени на части нового бульвара Пожарных и Спасателей, в скульптурной группе также есть памятник коту-пожарному Семену, который несколько лет жил в 135-й пожарно-спасательной части Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по региону.

"В День спасателя Российской Федерации состоялась церемония открытия первой части нового бульвара. В первой части бульвара расположились архитектурные композиции, олицетворяющие пожарных, бесстрашно идущих в огонь, спасателей, сделанных из бронзы, сидящих на лавочке, с доброй улыбкой на лице. Одним из самых ярких персонажей, которые разместились здесь, стала фигурка кота-пожарного Семена, ставшего популярным среди пользователей социальных сетей", - говорится в сообщении.

Несколько лет кот жил в 135-й пожарно-спасательной части Тюменской области, он ежедневно ходил на утренние разводы пожарных караулов, садясь в свой размеченный квадрат. У Семена появилась своя именная спасательная форма, кот-пожарный погиб в апреле 2023 года. Многие жители города, которые полюбили кота, предлагали помощь в создании памятника.

Улица Пожарных и Спасателей появилась на карте города в 2017 году, когда там планировался новый микрорайон, в 2022 году было принято решение о том, что в новом районе должен появиться одноименный пешеходный бульвар. Облагороженный и озелененный бульвар протяженностью в 600 м планируется открыть в августе 2024 года.