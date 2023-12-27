Почти 30 детских коллективов Ялты украсили секвойядендрон к Новому году

Высота дерева составляет 12 м, для его украшения использовали подъемный кран

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Дети из 29 школ, детских садов и творческих студий Ялты изготовили 500 игрушек, которыми украсили секвойядендрон гигантский, растущий на входе в Никитский ботанический сад, сообщается на туристическом портале Крыма.

"В Никитском ботаническом саду нарядили знаменитое новогоднее дерево Южного берега Крыма - 12-метровый вечнозеленый секвойядендрон. Традиционная акция, в которой принимают участие юные ялтинцы, состоялась уже в седьмой раз. Зеленого красавца нарядили в игрушки, изготовленные школьниками, воспитанниками детсадов и творческих студий Большой Ялты. В этому году участие в акции приняли 29 коллективов, которые передали более 500 разнообразных украшений", - говорится в сообщении.

Высота дерева, которое было посажено в 1977 году, составляет 12 м, для его украшения использовали подъемный кран. Авторам лучших игрушек ботанический сад подарит бесплатные билеты, которые будут действовать до апреля 2024 года.