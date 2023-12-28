В Хабаровском крае отловили заходившего в поселение тигра

Хищник нападал на местных собак и создавал угрозу для людей

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты отловили амурского тигра, который заходил в поселок Мухен в Хабаровском крае. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

"Сегодня ночью в поселке Мухен района имени Лазо сотрудниками управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" отловлен конфликтный тигр, беспокоивший жителей поселка", - говорится в сообщении.

Тигр нападал на местных собак и создавал угрозу для людей. Как отмечается, хищника осмотрят ветеринарные врачи.

До этого в районе после встречи с тигром погиб человек. Тигр задавил собаку у жителя поселения Обор района имени Лазо, владелец пошел по следам зверя и в лесу наткнулся на хищника у добычи. Предположительно, зверь расценил это как угрозу и напал на человека. Ранее в декабре был отловлен тигр в селе Лермонтовка Бикинского района, он периодически появлялся в поселении, охотился на собак.

Центр "Амурский тигр" сообщил, что получены разрешения на отлов конфликтных тигров в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Хабаровском и Комсомольском районах края.