В Крыму обустроили первые 100 км комплекса "Большая крымская тропа"

Сроки благоустройства остальной части маршрута и объем финансирования не уточняются

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Республики Крым по итогам 2023 года благоустроило первые 100 км "Большой крымской тропы", которая должна объединить более 3 тыс. туристических объектов на полуострове, сообщили в пресс-службе министерства.

"Завершено благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма "Большая крымская тропа", реализуемого Министерством курортов и туризма Республики Крым. Окончены работы по четырем экскурсионно-экологическим пешеходным маршрутам, проходящим по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району. Это тропы "Загадочный Меганом", "Тропа Волошина", "Тропа Грина" и "Святыни Армянской церкви". Установлены информационные щиты, навигационные знаки. Предусмотрены оборудованные места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха", - говорится в сообщении.

Сроки благоустройства остальной части маршрута и объем финансирования не уточняются.

"Большая крымская тропа" - линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Черного моря. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. Всего запланировано благоустройство 52 троп общей протяженностью более 1 тыс. км. В число объектов, которые охватит проект, войдут, в частности, Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк.