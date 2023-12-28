На выставке "Россия" семь регионов сплетут кружевное панно в цветах российского флага

Старт акции был дан на стенде Вологодской области

ТАСС, 28 декабря. Вологодская область презентовала масштабный проект "Кружево России", объединивший семь "кружевных" регионов страны, которые в ходе Международной выставки-форума "Россия" сплетут совместное кружевное панно в цветах российского флага, сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

"Области, в которых сохранились традиции кружевоплетения, создадут совместное кружевное панно в цветах российского флага. Старт акции был дан на стенде Вологодской области. Мастерицы сплетут кружевное панно размером два на три метра. Каждый из фрагментов будет отражать стилистику, эстетику и традиционные особенности кружева семи регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кружево плетут в семи областях России: Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге. Синюю полосу триколора и логотип выставки будут плести кружевницы Вологодской области, белую и красную - мастерицы Санкт-Петербурга и других шести регионов. Готовая работа будет представлена 22 марта на выставке "Россия".

"Вологодская область известна своим кружевом по всему миру. Кружевной промысел - это один из наших культурных кодов <...> Мы решили запустить акцию, которая объединит регионы, где сохранились уникальные традиции кружевоплетения. Самые искусные мастерицы-кружевницы России создадут большое кружевное полотно и при этом продемонстрируют самобытность и неповторимость своих региональных техник плетения", - приводится цитата Филимонова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.