Вильфанд сообщил, что в РФ в 2023 году побили более 1 тыс. метеорологических рекордов

Большая часть из них связана с аномальным теплом, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Метеорологи зафиксировали более 1 тыс. рекордов за 2023 год в различных регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень много рекордов было - <…> 1 043 суточных рекорда в разных городах и весях. Было 840 рекордов максимальной температуры, 139 - минимальной температуры и 63 [рекорда]" по количеству осадков", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в этом году также было большое количество месячных рекордов. "Скажем, в Москве фантастический был сентябрь, самый теплый", - отметил он.