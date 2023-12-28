В Вологодской области в 1,5 раза увеличат субсидирование общественных организаций

В 2024 году регион также продолжит сотрудничество с платформой "Россия - страна возможностей" и Российским обществом "Знание"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Региональная субсидия на финансирование работы некоммерческих общественных организаций (НКО) в Вологодской области будет увеличена более чем в 1,5 раза - с 30 до 50 млн рублей в год. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития", которая состоялась в День региона на выставке "Россия".

"В своей работе мы активно опираемся на институты гражданского общества. Вместе с нами общественники Вологодчины помогают семьям военнослужащих, реализуют множество проектов по разным направлениям. Мы приняли решение со следующего года увеличить региональную часть финансирования НКО с 30 до 50 млн рублей в год. Уверен, что эта поддержка станет новым стимулом", - сказал Филимонов.

Он добавил, что в 2024 году Вологодская область продолжит сотрудничество с платформой "Россия - страна возможностей" и Российским обществом "Знание". Лекции, слеты и фестивали будут и дальше реализовывать на территории региона. В 2023 году сектор НКО Вологодской области вошел в тройку лидеров России. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 1,6 тыс. НКО, из них 1,4 тыс. социально ориентированные.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.