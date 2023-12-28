В Хунзахском районе Дагестана подвели газ к двум высокогорным селам

Протяженность газопровода составила около 9 км

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Межпоселковый газопровод протяженностью около 9 км, который позволит газифицировать села Шотода и Сиух, ввели в эксплуатацию в Хунзахском районе Дагестана, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"В Хунзахском районе Республики Дагестан состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода для газификации сел Шотода и Сиух. Объект протяжностью порядка 9 км построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для обеспечения технической возможности подключения более 280 домовладений в двух населенных пунктах построены внутрипоселковые сети общей протяженностью 44 км.

"На данный момент потребители готовят домовладения к приему газа. В перспективе межпоселковый газопровод позволит газифицировать еще несколько населенных пунктов, находящихся рядом. Мы продолжаем реализацию масштабной программы развития газоснабжения и газификации региона. Ее успешное исполнение возможно только совместными усилиями - при поддержке руководства республики и муниципальных образований", - отметил Мурадов.