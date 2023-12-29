Под Хабаровском завершили строительство первой очереди горнолыжного комплекса "Хехцир"

Ее протестировал губернатор Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Строители сдали в эксплуатацию канатную дорогу горнолыжного комплекса "Хехцир" рядом с Хабаровском, ее протестировали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с семьей.

"Сегодня с юными спортсменами - воспитанниками краевой горнолыжной школы протестировали кресельную канатную дорогу и трассы ГЛК "Хехцир". Компанию нам составили моя супруга Галина и сыновья Василий и Александр", - написал губернатор в своем Telegram-канале, уточнив что на полную мощность комплекс заработает в новогодние каникулы.

"Объект - долгожданный и, уверен, будет пользоваться большой популярностью. В рамках флагманского проекта "Край притяжения. Туризм в удовольствие" и нацпроекта "Туризм", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сюда вложен почти 1 млрд рублей", - добавил губернатор.

Он отметил, что сам подъемник хороший, с надежной ветрозащитой. Спуск средней сложности - подойдет и для опытных горнолыжников, и для новичков. Это первый крупный такой комплекс, открывающийся у Хабаровска. "Теперь время с семьей можно проводить на горных склонах Хабаровского края не только на ГЛК "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре, но и под Хабаровском", - написал Дегтярев.

"Хехцир"- один из масштабных проектов. Это будет круглогодичный международный горнолыжный курорт на площади в 360 га. В планах строительство оздоровительных комплексов, отелей, ресторанов. Сейчас открывается первая очередь проекта с горнолыжными трассами и канатной дорогой.