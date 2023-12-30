В Ингушетии начали внедрение электронных медкнижек

К системе подключились 10 медучреждений

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Введение электронных медицинских книжек начали в учреждениях здравоохранения Ингушетии, сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. К системе подключились 10 медучреждений.

"Активно внедряем в наши медицинские учреждения электронные медкнижки. <…> Нововведение позволит серьезно упростить процесс ведения медицинской документации, повысить качество медицинской помощи, избегать ошибок при заполнении бумажных форм, ускорит процесс передачи информации между медицинскими учреждениями и многое другое", - написал он.

Внедрение системы идет в регионе по нацпроекту "Единая государственная информационная система здравоохранения". В Telegram-канале правительства республики отмечается, что электронные медицинские книжки доступны уже в десяти учреждениях Ингушетии.

"Внедрение подобной системы значительно сократит время, затрачиваемое на оформление и передачу документов, а также улучшит контроль за качеством оказываемой медицинской помощи. Если также рассматривать электронные медицинские книжки с точки зрения статистического учета, то мы сможем эффективнее анализировать данные о здоровье населения", - прокомментировал Калиматов.

Электронная медицинская книжка в цифровом формате содержит данные о здоровье пациента, его медицинской истории, проведенных обследованиях и лечении. Такая форма позволяет врачам быстро получить доступ к необходимой информации о пациенте.