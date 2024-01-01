В Брянске в заповеднике родилось рекордное за 12 лет число краснокнижных зубров

Всего за 2023 год родилось 24 зубра

БРЯНСК, 1 января. /ТАСС/. В заповеднике "Брянский лес" за 2023 год родилось 24 зубра - это рекордное количество за 12 лет действия программы по восстановлению популяции краснокнижного животного на территории региона. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе заповедника.

"Насчитали 24 зубренка. Это рекорд за все 12 лет действия программы. Сейчас, по предварительным подсчетам, всего у нас 156 зубров", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила заместитель директора заповедника по научной работе Елена Ситникова, по итогам февральского подсчета число телят может вырасти до 30. Увеличения рождаемости удалось достичь за счет роста поголовья и благоприятных условий - погодных, природных, охраны и подкормки, отметили в заповеднике.

Ежегодно примерно с середины ноября на заповедном кордоне "Пролетарский" начинается зимняя подкормка животных дробленым овсом и сеном, так зубрам помогают пережить холода, а еще в этот момент специалисты могут подсчитать вольную популяцию.

Первая программа по восстановлению вольноживущей популяции зубра начала действовать в "Брянском лесу" с 1996 года, на территорию завезли 11 особей, но опыт оказался неудачным. Вторая программа стартовала в 2011 году, в заповедник привезли 10 зубров, они и стали основой ненышней популяции. Первого рожденного 12 лет назад детеныша назвали Мефодием. По словам инспекторов и научных сотрудников, сначала он отличался от остальных телят - был гораздо крупнее, смело подходил к людям и требовал угощения, но спустя 12 лет его не отличить от остальных особей мужского пола.

Заповедник "Брянский лес" открыт в 1987 году в Трубчевском и Суземском районах Брянской области и входит в число 15 маленьких заповедников России, его площадь - 12,2 га. Здесь обитают около 280 видов позвоночных животных, 165 видов птиц и 61 вид млекопитающих. В Красную книгу области входят бурый медведь, рысь, барсук, речная выдра, лесная соня, соня-полчок и 29 видов птиц. В Красную книгу России - зубр как вид находящийся под угрозой исчезновения и 12 видов птиц, из которых 3 внесены в Красный список Международного союза охраны природы (находящиеся под угрозой исчезновения).