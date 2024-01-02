В Архангельске представили находки из лагеря экспедиции с арктического острова Алджера

Это артефакты с базы норвежско-американской экспедиции 1901-1902 годов под руководством Эвлина Болдуин

АРХАНГЕЛЬСК, 2 января. /ТАСС/. Находки из лагеря полярной экспедиции с арктического острова Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) представили в национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов, это артефакты с базы норвежско-американской экспедиции 1901-1902 годов под руководством Эвлина Болдуина.

"Это находки, сделанные на острове Алджера, это эпоха первооткрывателей. Остров Алжира оказался таким "клондайком" в историческом плане, в плане археологических находок, потому что там базировалась экспедиция Эвлина Болдуина 1901-1902 года, экспедиция к Северному полюсу, которая оказалась неудачной с точки зрения поставленной цели, то есть они не пошли на Северный полюс, даже не предпринимали попыток, - рассказал Ермолов. - Они организовали несколько продовольственных депо и уехали, не воспользовавшись этими депо, и это как раз стало залогом того, что очень большое количество предметов сохранилось, то есть сохранились продовольствие, снаряжение, экипировка полярников. А особенности острова обеспечили большую степень сохранности и большое количество находок".

Экспедиция Болдуина пришла на ЗФИ в 1901 году с целью покорить Северный полюс, на острове Алджера был организован базовый лагерь. Экспедиция была хорошо оснащена, у нее было более 400 сибирских лаек, 15 сибирских пони и более 60 саней. Но поход к полюсу не состоялся, и никаких научных исследований полярники не провели из-за, как считается, разногласий между норвежскими и американскими членами экспедиции. Но база на острове Алджера была отлично организована и, как отмечает Ермолов, ее исследования дали уникальный материал о технологиях покорения Арктики эпохи первооткрывателей. "Они шли туда с самыми передовыми технологиями того времени", - подчеркнул историк.

Об острове

Остров Алджера находится в центре архипелага и, в отличие от многих других островов ЗФИ, его побережье не каменистое и болотистое, а песчаное, и многие предметы сохранились, погрузившись в песок. "Металл, он там из-за соленого воздуха быстро коррозирует, разрушается, а вот органика - дерево, кожа, ткань - сохраняются. Вот, например, очки, - показал Ермолов. - Это была обычная оправа, но в нее вставили пластинку с прорезью, какие использовали эскимосы, и дальше все это вмонтировали в такую меховую маску. И для того, чтобы закрепить на голове, использовали резинки - это ноу-хау, полный микс технологий, какой только мог быть".

Болдуин к моменту путешествия на ЗФИ был достаточно опытным полярником и на своем опыте знал о проблеме так называемой снежной слепоты. Поэтому помимо импровизированных солнцезащитных очков экспедиция запаслась глазным бальзамом, пузырьки с которым археологи обнаружили в лагере. Еще одна редкая находка - закупоренная бутыль с гликозоном. На то время это было лекарство от всех болезней. "Есть мануал, прямо огромная книжка рецептов, как надо пользоваться: и от желудка, и от головной боли, и от тошноты. Это такая база, но мне кажется, что было шарлатанство, конечно, по большей части, но это был маркетинговый продукт, который хорошо продавался, - пояснил Ермолов. - Пустые баночки можно найти в интернете. А так, чтобы с содержимым, это, конечно, уникальный случай. Мы эту баночку откопали в песочке, закупоренную пробочкой. То есть содержимое абсолютно подлинное".

На рубеже веков полярники действительно использовали сочетание технологий. Для освещения применяли велосипедный керосиновый фонарь - компактнее его на тот момент фонарей не было. А ставили его на нарты, запряженные сибирскими или якутскими пони - небольшими мохнатыми лошадками, приспособленными к суровому климату. Это тоже был эксперимент, в парке представлены небольшой хомут и седёлка, через которую пропускали вожжи, чтобы управлять упряжкой. Часть лошадей и собак в ходе экспедиции погибли, но, надо отдать должное Болдуину, значительную часть животных из Арктики он вывез обратно, что не типично для полярных экспедиций того времени.

Полярники использовали опыт предшественников, например, лыжи и нарты норвежского образца, которые успешно применял Фритьоф Нансен. И пытались внедрить собственные разработки. Экспедиция Болдуина для связи с материком попробовала использовать шары, надутые водородом. К ним прикреплялись пробковые буйки с латунными капсулами, внутри которых были бумаги с текстами об экспедиции. Шары запускали с попутным ветром в сторону большой земли, предполагалось, что в итоге буйки кто-то выловит. "Поймали всего два, - резюмировал собеседник агентства. - Один через семь или восемь лет выловил норвежец, а другой поймали только в 1930 году в Русской Гавани на Новой Земле. Оказалось неэффективное абсолютно средство для коммуникации, но тем не менее попытка была".

У Болдуина была даже организована телефонная связь лагеря с кораблем, кабель был поднят над землей на бамбуковых палках. Остатки оборудования нашли ученые, как и обувь, брезентовые чехлы на которую полярники делали прямо на острове, запасные приклады для ружей и многое другое. Такие вещи в дальнейшем будут использовать следующие экспедиции на ЗФИ. Ни одна из них не дошла до Северного полюса, но все внесли большой вклад в исследование архипелага и изучение Арктики. "На всем Алджере больше всего у меня удивила находка - это остатки от зонтика. Вот зачем в Арктику взяли зонтик, - рассказал Ермолов. - Да, там дождь бывает, правда, обычно там дождь горизонтальный, а не вертикальный, но остатки от зонтика есть".

Часть предметов с острова Алджера представлены в экспозиции, часть размещены в запасниках парка.

О нацпарке

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.