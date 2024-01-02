В волгоградском приюте для животных впервые создадут полувольные условия для диких зверей

Площадь вольера планируют расширить до 1 га

ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Центр реабилитации животных в Волгоградской области в 2024 году впервые создаст полувольные условия содержания диких зверей, расширив вольер для львов до 1 га, а также вольеры для медведей. Об этом ТАСС сообщила директор областного фонда защиты животных и приюта "Дино" Анжела Макарова.

"Мы создаем условия для диких животных, которые были спасены и не могут быть выпущены в природную среду по какой-то причине. Я считаю, если дикие животные содержатся в неволе - это должно быть полувольное содержание. Для трех львов у нас сейчас вольер 600 кв. м, построим им вольер площадью 1 гектар к весне 2024 года - впервые будут созданы полувольные условия содержания наших животных", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вольеры площадью 200 кв. м и 500 кв. м для двух медведей также будут расширены до полувольных, в них дополнительно оборудуют бассейны. Их будущая площадь прорабатывается.

Волгоградский областной фонд защиты животных "Дино" и одноименный приют и центр реабилитации зверей расположены в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В настоящее время "Дино" является одним из крупнейших приютов для животных в России. Сейчас там на общей площади 12 гектаров содержатся более 300 собак и 40 лошадей, десятки кошек, а в больших вольерах живут три африканских льва, два медведя и несколько енотов-полоскунов. Чаще всего экзотические звери попадают к волгоградским зоозащитникам после того, как становятся жертвами контактных зоопарков и фотобизнеса, или полицейские конфискуют их из рук контрабандистов. Некоторых из них сотрудники центра реабилитируют и отдают в крупные зоопарки России. Кроме того, в "Дино" лечат раненых диких животных, обитающих в волгоградском регионе, - чаще всего это енотовидные собаки и лисы. После реабилитации их выпускают в местный заповедник.