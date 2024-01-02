В Чувашии в 2024 году на охрану окружающей среды выделят более 712 млн рублей

Это в 1,51 раза больше показателя 2023 года

ЧЕБОКСАРЫ, 2 января. /ТАСС/. Бюджетные расходы на охрану окружающей среды в 2024 году, объявленном в Чувашии Годом экологической культуры и бережного природопользования, возрастут к уровню 2023 года в 1,5 раза и превысят 712 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Минфине региона.

"На охрану окружающей среды в Чувашии в 2024 году - в Год экологической культуры и бережного природопользования в республике - предусмотрено 712,6 млн рублей. Это в 1,51 раза больше показателя 2023 года, когда расходы составили 471 млн рублей, и в 1,7 раза превышает уровень 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более половины средств будет направлено на строительство объектов по национальному проекту "Экология": на эти цели выделено 467,8 млн рублей. Свыше 129 млн рублей предусмотрено на создание автоматизированной системы экологического мониторинга с подготовкой к интеграции в систему "АПК "Безопасный город" в Чебоксарах и Новочебоксарске. Около 44 млн рублей направят на обеспечение населенных пунктов контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов.