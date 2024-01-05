В аэропорту Магнитогорска в 2024 году начнут строить современный терминал

Продолжительность строительства составит 22 месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. /ТАСС/. Новый терминал площадью 6 тыс. кв. м, отвечающий современным требованиям, начнут строить в 2024 году в аэропорту Магнитогорска, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным Ространсмодернизации, международный аэропорт Магнитогорска имеет стратегическое значение для региона, и его реконструкция станет дополнительным драйвером для развития.

"Реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3250 м в аэропорту завершилась в ноябре 2023 года. Сейчас аэропорт уже работает, но его модернизация продолжается. Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Магнитогорске в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, площадь нового терминала составит 6 тыс. кв. м. Терминал будет располагаться севернее существующего и непосредственно примыкать к вновь построенному перрону. Разработана конкурсная документация на проектно-изыскательские работы. Продолжительность строительства составит 22 месяца, работы должны завершить в ноябре 2026 года.

Аэродром Магнитогорск - горный расположен в 14 км западнее города Магнитогорска.